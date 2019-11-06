القبض على تاجر مخدرات بحوزته 4 كيلو حشيش فى المطرية

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على تاجر مخدرات بحوزته 4 كيلو حشيش قبل بيعها على عملائه فى المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن ضباط قسم شرطة المطرية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "ك. ع. ص"54 سنة عاطل ومقيم شارع إسماعيل الطويل ـ عرب الحصن ـ دائرة القسم ، اثناء تواجده بمنطقة سكنه.

وعثر بحوزته على المضبوطات "4 كيلو و500 جرام حشيش، 500 جنيه، 2 هاتف محمول، سلاح ابيض " مطواة "وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول، لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.