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الطرق السليمة لطهى اللحوم وسندوتشات البرجر والحواوشى تحميك من السالمونيلا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:00 م
الطرق السليمة لطهى اللحوم وسندوتشات البرجر والحواوشى تحميك من السالمونيلا حالات التسمم الغذائى
كتبت هند عادل

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التعامل السيئ مع بعض الأطعمة قد يكون السبب فى انتقال عدوى وأمراض خطيرة إلى الإنسان تسبب مشاكل صحية خطيرة، ومن أهم الأطعمة التى يجب التعامل معها بحذر اللحوم والدواجن والبيض، التى ممكن ان تسبب انتقال عدوى السالمونيلا للإنسان والتى تصيبه بالتسمم الغذائى.
 
ووفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC هناك ارشادات هامة يجب أخذها فى الاعتبار عند التعامل مع اللحوم النيئة خشية انتقال عدوى السالمونيلا ، حيث يجب الحفاظ على اللحوم النيئة منفصلة عن الأطعمة التي لن تنضج قبل الأكل، واغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية بعد لمس اللحوم النيئة وقبل لمس أدوات المطبخ الأخرى، قم بغسل أسطح المنازل وألواح التقطيع والأواني باستخدام الماء الساخن والصابون أو محلول التبييض بعد ملامسة اللحوم النيئة أو عصائرها لتجنب تلوث الأطعمة الأخرى وعناصر المطبخ.
 

الطريقة الآمنة لطبخ اللحم المفروم لمنع انتقال عدوى السالمونيلا:

لا تأكل اللحم المفروم غير المطهو جيدًا، طبخ الهامبرجر المصنوع من لحم البقر المفروم وخليط مثل رغيف اللحم إلى درجة حرارة داخلية 160 درجة فهرنهايت. 
استخدم مقياس حرارة الغذاء  للتأكد من أن اللحوم قد وصلت إلى درجة حرارة داخلية آمنة، فلا يمكن معرفة ما إذا كان يتم طهي اللحم بأمان من خلال النظر إليه.
بالنسبة للهامبرجر ، أدخل مقياس الحرارة عبر جانب اللحم  حتى يصل إلى الوسط.
بالنسبة للأطعمة مثل رغيف اللحم "الحواوشى" ، ضع مقياس الحرارة في الجزء الأكثر سمكًا من اللحم.
لفحص الأوعية المقاومة للحرارة والصلصات التي تحتوي على اللحم المفروم تحقق من درجة الحرارة في عدة أماكن.
بعد طهي اللحم المفروم ، يبرد في غضون ساعتين ويستعمل خلال 3 إلى 4 أيام.
قم بتبريد أو تجميد اللحم المفروم الطازج في غضون ساعتين بعد الشراء.
إذا قمت بتبريد اللحم المفروم النيئ ، استخدمه في غضون يوم أو يومين.
تخزين اللحم المفروم في كيس من البلاستيك على أدنى رف من الثلاجة.
إذا قسمت مجموعات كبيرة من اللحم المفروم إلى عبوات أصغر للتجميد:
اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية بعد لمس اللحوم أو عبواتها ، وقبل لمس الأسطح الأخرى.
استخدم الماء الساخن والصابون لتنظيف المنطقة التي قسمت فيها اللحم المفروم ، بما في ذلك أدوات المطبخ وأدوات المطبخ.
 

ذوبان اللحم المفروم:

أفضل طريقة لإذابة اللحم المفروم بأمان في الثلاجة، طبخ أو إعادة تجميد في غضون يوم أو يومين.

أعراض الاصابة بعدوى السالمونيلا: 

يصاب معظم المصابين بعدوى السالمونيلا بالإسهال والحمى وتشنجات المعدة بعد 12 إلى 72 ساعة من تعرضهم للبكتيريا، يستمر المرض عادة من 4 إلى 7 أيام ، ويتعافى معظم الناس دون علاج.
عند بعض الأشخاص قد يكون المرض شديدًا إلى درجة أن المريض بحاجة إلى دخول المستشفى، قد تنتشر عدوى السالمونيلا من الأمعاء إلى مجرى الدم ثم إلى أماكن أخرى في الجسم.
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والبالغين من العمر 65 عامًا وما فوق ، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد.
 

التسمم الغذائى

السالمونيلا

ضعف في جهاز المناعة

اللحوم النيئة

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