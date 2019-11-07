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قىء وصعوبة فى البلع.. كيف تكتشف إصابتك بالتسمم الغذائى؟

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:29 ص
قىء وصعوبة فى البلع.. كيف تكتشف إصابتك بالتسمم الغذائى؟
كتبت فاطمة ياسر

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التسمم الغذائي من الأمور التي يتعرض لها الكثيرون، نتيجة لتناول الأطعمة الفاسدة أو غير النظيفة أو الغنية بالبكتريا والفطريات، وهناك العديد من الأعراض التي تشير إلى إصابة الشخص بالتسمم الغذائي، ويجب التعرف عليها لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أوضحت العديد من الدراسات أن الشعور بأعراض التسمم الغذائي يكون بعد مرور 6 ساعات وقد يشعر البعض بالأعراض بعد مرور 12 ساعة، ولكن في جميع الأحوال الأعراض واحدة.

ما هي أعراض التسمم الغذائي؟
 

هناك العديد من الأعراض التي يجب التعرف عليها، للحفاظ علي صحتك، والحد من التعرض لأي مشاكل صحية في حالة اهمالها، ومنها الشعور بصعوبة في التنفس، نعم فالأشخاص المصابون بالتسمم الغذائي يشعرون بعدم قدرتهم علي التقاط أنفسهم بشكل طبيعي.

ويشعر أيضا الأشخاص المصابون بالتسمم الغذائي بزغللة في الرؤية، وارتخاء في جفون العين، وهذا الأمر يجعلهم غير قادرين علي الحركة أو الكلام.

من أبرز أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي الشعور بجفاف الفم، فيشعر الشخص بمرار شديد في الفم وصعوبة  في البلع، كما يشعر الشخص المصاب بالتسمم بالرغبة الملحة في القيء.

وعند الإصابة بهذه الأعراض الخاصة بالتسمم الغذائي، فعليك تناول الأدوية والعلاجات الخاصة بمضادات السموم، وفي حالة عدم القدرة علي التقاط النفس فعليك الذهاب للمستشفى للجلوس علي جهاز التنفس الصناعي.

 


التسمم الغذائي

اعراض التسمم الغذائي

علاج التسمم الغذائي

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