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ارتفاع إيرادات مطار القاهرة الدولى بنسبة 90% عن الأعوام السابقة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:21 م
ارتفاع إيرادات مطار القاهرة الدولى بنسبة 90% عن الأعوام السابقة مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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قال المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، إن مطار القاهرة يعمل حاليا على 3 مشروعات تطويرية بمبانى الركاب الثلاثة للمطار، بخلاف مشروع إنشاء صالة 4 الجديد، وذلك لرفع كفاءة مطار القاهرة الدولى والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، ومواكبة زيادة الطاقة الاستيعابية المستهدفة للمطار.
 
وأضاف رئيس ميناء القاهرة الجوي، في تصريحات صحفية أن مطار القاهرة حقق هذا العام 2018/2019 إيرادات وصلت إلى مليار و700 مليون جنيه، بنسة زيادة تصل إلى أكثر من 90% عن الأعوام السابقة، حيث من المقرر زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل أعمال التطوير المستمر الذي يشهده مطار القاهرة.
 
واوضح فوزي، أن أعمال التطويرات التي سوف تتم بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم والتي تقوم عليها حالياً الشركة الفرنسية، ستشمل عمل منظومة ctx وكباري تحميل، حيث سيتم تغيير المنظومة بالكامل لتواكب أحدث النظم العالمية، مؤكدا أن مقترح هدم الصالة غير موجود بالمرة حفاظا على شكلها التاريخي، ولكن سيتم تطوير أنظمتها بالكامل وتزويدها بمناطق تجارية حديثة.
 
وأضاف، أنه سيتم إلغاء صالات المبنى المتعددة 1، و2، و3 وسيكون مبنى واحد فقط ليتم تصنيفهم داخلي محلي ودولي، مُشيرا إلى أن صالة 3 التابعة للمبنى القديم ستكون وصول، وسيتم دمج صالة الإير مول لتكون جزء من الوصول أيضا، مُشيرا إلى أن هذا المشروع مقدر تكلفته المالية تصل إلى 200 مليون دولار.
 
وأشار أحمد فوزي، إلى أن المشروع الثاني، هو مشروع ربط مبنى الركاب 2 بالجراح المتعدد الطوابق بمساحة 3 كيلو، بتكلفة مالية تصل إلى 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع توسعة مبنى الركاب 3 لتستوعب حركة الترانزيت الاضافية والمقدر له تكلفة مالية تصل إلى 200 مليون جنيه أيضا، وأوضح أنه من المتوقع أن تكون مدة أعمال التطويرات تصل إلى 8 أشهر.
 
 

مطار القاهرة

رئيس ميناء القاهرة الجوي

إيرادات

ميناء القاهرة

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