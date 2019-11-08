سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب كمية من أجهزة إستقبال وتقوية الإشارة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:41 ص
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب كمية من أجهزة إستقبال وتقوية الإشارة مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب كمية من أدوات التجميل وأجهزة إستقبال وتقوية الإشارة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
 
فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية رقم 622 القادمة من الشارقة إشتبه محمد يوسف رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من الشارقة .
 
وبسؤاله عما إذا كان يحمل مع أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي . 
 
وبالعرض على عبد العظيم حمادة نائب مدير الإدارة قرر  تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية من  أحمد عمر مأمور الجمرك تحت إشراف الدكتور ضياء نصار مدير الحركة فتبين وجود 342 قطعة من أدوات التجميل والمكياج ملفوفة داخل طيات الملابس 
 
وقدرت  قيمة المضبوطات 300 ألف جنيه 
 
وفى المحاولة الثانية وعلى نفس الرحلة إشتبه محمود حسب رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من الشارقة نظرا لقصر الفترة بين السفر والعودة 
 
وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي . 
 
 
وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من  محمد يوسف مأمور الجمرك والأستاذة أمل حسن مدير الحركة فتبين وجود 138 قطعة من أجهزة إرسال وإستقبال الإشارة وأجهزة تقوية الإشارة وإسطوانات وكروت البلاي استيشن والسماعات  ملفوفة بين طيات الملابس.
 
وبلغت  قيمة المضبوطات 350 ألف جنيه.
 
وقام بالجرد والتحريز لجنة من  محمود حسب  وأحمد عمر ومحمد عدلي ومحمد طلعت ومصطفى محمدين ومحمد كمال وعمرو عطية  تحت إشراف الدكتور ضياء نصار مدير الحركة .
 
قرر  إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى51 و 52 لسنة 2019 .

بث إشارات

أدوات تجميل

جمارك المطار

مطار القاهرة

تهريب

اجهزة اشارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟

كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟

نص عليها قانون الطفل.. تعرف على كيفية قيد المواليد ومن له هذا الحق

نص عليها قانون الطفل.. تعرف على كيفية قيد المواليد ومن له هذا الحق

"خطة البرلمان" تعقد 20 اجتماعًا لمناقشة الحساب الختامى.. والأجور والدعم الأبرز

"خطة البرلمان" تعقد 20 اجتماعًا لمناقشة الحساب الختامى.. والأجور والدعم الأبرز

10 معلومات عن مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية لمترو مكهرب

10 معلومات عن مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية لمترو مكهرب

بدء الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام بسبب أعمال المترو

بدء الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام بسبب أعمال المترو

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة