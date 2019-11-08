جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب كمية من أجهزة إستقبال وتقوية الإشارة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب كمية من أدوات التجميل وأجهزة إستقبال وتقوية الإشارة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية رقم 622 القادمة من الشارقة إشتبه محمد يوسف رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من الشارقة .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل مع أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وبالعرض على عبد العظيم حمادة نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية من أحمد عمر مأمور الجمرك تحت إشراف الدكتور ضياء نصار مدير الحركة فتبين وجود 342 قطعة من أدوات التجميل والمكياج ملفوفة داخل طيات الملابس

وقدرت قيمة المضبوطات 300 ألف جنيه

وفى المحاولة الثانية وعلى نفس الرحلة إشتبه محمود حسب رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من الشارقة نظرا لقصر الفترة بين السفر والعودة

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من محمد يوسف مأمور الجمرك والأستاذة أمل حسن مدير الحركة فتبين وجود 138 قطعة من أجهزة إرسال وإستقبال الإشارة وأجهزة تقوية الإشارة وإسطوانات وكروت البلاي استيشن والسماعات ملفوفة بين طيات الملابس.

وبلغت قيمة المضبوطات 350 ألف جنيه.

وقام بالجرد والتحريز لجنة من محمود حسب وأحمد عمر ومحمد عدلي ومحمد طلعت ومصطفى محمدين ومحمد كمال وعمرو عطية تحت إشراف الدكتور ضياء نصار مدير الحركة .

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى51 و 52 لسنة 2019 .