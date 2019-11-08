إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين بالمرج

كتب عبد الله محمود

احالت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام للنيابات، بإحالة عاطلين إلى المحكمة،بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة " مخدر الهيريون " فى منطقة المرج.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الاهالى يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة ، وتم القبض عليهم وبحوزتهم 50 جرام هيروين وحشيش و 70 قرص مخدر واقتادتهم رجال المباحث الى القسم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أحالتهم إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات.