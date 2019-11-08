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إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين بالمرج

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:34 م
إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين بالمرج مخدر الهيروين_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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احالت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام للنيابات، بإحالة عاطلين إلى المحكمة،بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة " مخدر الهيريون "  فى منطقة المرج.

 

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الاهالى يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة ، وتم القبض عليهم وبحوزتهم 50 جرام هيروين وحشيش و 70 قرص مخدر واقتادتهم رجال المباحث الى القسم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أحالتهم إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات.

 

 


احالة عاطلين

اتجار المخدرات

مخدر الهيروين

قسم المرج

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