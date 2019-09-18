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المؤبد لعاطل بتهمة اتجار وترويج مخدر الهيريون فى النهضة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:30 ص
المؤبد لعاطل بتهمة اتجار وترويج مخدر الهيريون فى النهضة مخدر الهيريون_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد، لعاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، بمنطقة النهضة، وحيازة أسلحة بيضاء.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "رضا.م" عاطل، اتخذ من دائرة قسم النهضة، مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، لتحقيق أرباح من وراء تجارته المحرمة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، أثناء محاولته ترويجها على عملائه.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذي من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم النهضة، من إلقاء القبض على المتهم، وبحوزتهما 600 جرام من مخدر الهيريون، و500 جرام من مخدر الحشيش، وسلاحين  أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 2000 جنيه.  

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واحيلا للنيابة العامة، التى أحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المؤبد.

 

 


السجن المؤبد

اتجار المخدرات

مخدر الهيروين

قسم النهضة

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