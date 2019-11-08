ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 8-11-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفاً مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24" 176.49 ريال سعودى بما يعادل 47.06 دولار أمريكى.
أسعار الذهب عيار 24 176.49 ريال 47.06$
سعر الذهب عيار 22 161.78 ريال 43.14$
أسعار الذهب عيار 21 154.43 ريال 41.18$
أسعار الذهب عيار 18 132.37 ريال 35.30$
سعر الذهب عيار 14 102.95 ريال 27.45$
سعر الذهب عيار 12 88.24 ريال 23.53$
أسعار أوقية الذهب 5,489 ريال 1,464$
أسعار جنيه الذهب 1,235 ريال 329.44$
أسعار كيلو الذهب 176,487 ريال 47,061$
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