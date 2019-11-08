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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 8-11– 2019

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:16 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 8-11– 2019 الذهب
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 8-11-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفاً مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24"  176.49 ريال سعودى بما يعادل 47.06 دولار أمريكى.
 
أسعار الذهب عيار 24 176.49 ريال 47.06$
 
 
سعر الذهب عيار 22 161.78 ريال 43.14$
 
 
أسعار الذهب عيار 21 154.43 ريال 41.18$
 
 
أسعار الذهب عيار 18 132.37 ريال 35.30$
 
 
سعر الذهب عيار 14 102.95 ريال 27.45$
 
 
سعر الذهب عيار 12 88.24 ريال 23.53$
 
 
أسعار أوقية الذهب 5,489 ريال 1,464$
 
 
أسعار جنيه الذهب 1,235 ريال 329.44$
 
أسعار كيلو الذهب 176,487 ريال 47,061$
 

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