ننشر أسعار الذهب فى السعودية
اليوم الجمعة 1-11-2019، حيث سجل سعر الذهب
فى المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24" 182.23 ريال سعودى بما يعادل 48.59 دولار أمريكى.
أسعار الذهب عيار 24 182.23 ريال 48.59$
سعر الذهب عيار 22 167.04 ريال 44.54$
أسعار الذهب عيار 21 159.45 ريال 42.52$
أسعار الذهب عيار 18 136.67 ريال 36.44$
سعر الذهب عيار 14 106.30 ريال 28.34$
سعر الذهب عيار 12 91.11 ريال 24.29$
أسعار أوقية الذهب 5,667 ريال 1,511$
أسعار جنيه الذهب 1,276 ريال 340.13$
أسعار كيلو الذهب 182,225 ريال 48,588$
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة