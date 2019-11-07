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متى تصبح زيارة الطبيب ضرورة عند الشعور بالانتفاخ الشديد

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:00 ص
متى تصبح زيارة الطبيب ضرورة عند الشعور بالانتفاخ الشديد انتفاح البطن وعلامات الحذر منه
كتبت إيناس البنا

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أصبح من الشائع الشعور بالانتفاخ هذه الأيام خاصة مع كثرة تناول الأطعمة السريعة خارج المنزل، أو يمكن أن يكون بسبب حالة مرضية تستدعى زيارة الطبيب، ولكن على الرغم من ذلك يمكن علاج مشكلة الانتفاخ بسهولة فى المنزل  أو من خلال بعض الأدوية.

يمكن أن يكون الانتفاخ أيضا بسبب مشكلة بسطية مثل حساسية الطعام أو شئ يستدعى زيارة الطبيب لارتباطه بمرض مثل السرطان، ولأن معدل الأمراض المزمنة أصبح أعلى، يجب أن يكون الشخص حذراً، ويتحقق من الانتفاخ، لأنه يمكن أن تشير العلامات المرتبطة بالانتفاخ الشديد إلى تهديد للصحة على المدى الطويل.

لا تتجاهل الأعراض التالية  وفقا لموقع "onlymyhealth" لارتباطها بمشاكل صحية خطيرة.

فقدان الوزن يمكن أن يكون علامة على الانتفاخ خطيرة

يمكن أن تكون واحدة من العلامات الرئيسية للانتفاخ التي تحتاج إلى البحث عنها، فإذا كنت تفقد وزنك بسرعة دون أي تغيير في نظامك الغذائي أو الروتين، فعليك مراجعة طبيبك.

الاستسقاء علامة أخرى على الانتفاخ

الاستسقاء هو الحالة التي تحدث عندما يتم ملء كمية غير طبيعية من السوائل في أسفل البطن، مما قد يسبب الانتفاخ في حين أن الحالة يمكن أن تكون أكثر خطورة من ذلك، بسبب مرض الكبد أو السرطان الذى يمتد بسرعة محيط الخصر ويجعلك تبدو ضخمة.

النزيف

يمكن أن يحدث النزيف في البراز أو بعد انقطاع الطمث وهو من الأعراض التى قد تكون خطيرة لانها  في بعض الأحيان هناك احتمال الاصابة بالسرطان.

ألم شديد في البطن

آلام في البطن خلال فترات الحيض قد تكون مصحوبة بالانتفاخ، هذه ليست خطيرة، فقد يستمر حدوث ذلك في أول يومين من الحيض ويتراجع بعد ذلك،  ولكن إذا حدث ألم في البطن وانتفاخ فجأة مع القيء والغثيان ، فقد يكون ذلك علامة على انسداد الأمعاء تحتاج إلى  تدخل طبي فوري من أجل تجنب المضاعفات.

الحمى التي تصاحب الانتفاخ

عندما تكون الحمى مصحوبة بالانتفاخ ، فقد يكون ذلك سببه التهاب بالجسم خاصة إذا أظهرت اختبارات دمك زيادة في عدد خلايا الدم البيضاء ، فهناك حاجة ماسة لعلاج العدوى ، خاصةً إذا كانت هذه العدوى تستقر في مكان ما حول المسالك البولية أو الأمعاء.

 


انتفاخ البطن

الاستسقاء

امراض الكبد

التهاب الجسم

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