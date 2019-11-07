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قوات الاحتلال الإسرائيلى تداهم عدة منازل شمال رام الله

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:56 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تداهم عدة منازل شمال رام الله قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله(أ ش أ)

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داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، عدة منازل خلال اقتحامها بلدات وقرى بيرزيت وكوبر وأبو قش وسردا وأبو شخيدم شمال رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أخذت قياسات منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام الله، كما اقتحمت عدة منازل في البلدة وسط مواجهات مع الشبان.


يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أعلنت رسميا في أول أغسطس 2002 عن انتهاجها سياسة هدم منازل ذوي الفلسطينيين الذين تدعي أنهم نفذوا أو خططوا أو ساعدوا على القيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية فى الأراضى المحتلة أو داخل إسرائيل كوسيلة من وسائل الردع في مواجهة الانتفاضة


وتعود جذور هذه السياسة إلى عام 1967، حيث دمرت قوات الاحتلال آلاف منازل الفلسطينيين على خلفية نشاط أحد أفراد العائلة في عمليات مقاومة ضد قوات الاحتلال، مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات.


وارتفعت وتيرة هذه السياسة، خلال الانتفاضة الأولى، بين عامى 1987-1994، حيث هدمت قوات الاحتلال مئات المنازل لفلسطينيين تتهم أحد أفراد العائلة بتنفيذ عمليات ضد أهدف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو إسرائيل.. ومع عودة الانتفاضة في سبتمبر 2000، شهدت الأراضي المحتلة عودة قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاج هذه السياسة من جديد، وتدمير عشرات المنازل لمواطنين تتهم أحد أفراد عائلتهم بمقاومة الاحتلال.

 


قوات الاحتلال

اسرائيل

فلسطين

رام الله

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