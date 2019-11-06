الاحتلال الإسرائيلى يصيب فتى فلسطينيا بالرصاص المعدنى ويعتقل آخر بالخليل

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أصيب مساء اليوم، الفتى الفلسطينى عمرو عرفات زعاقيق (17 عاما)، بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، الذى أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الظهر المحاذية لبلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى رامى رفيق العلامى (17 عاما) من البلدة، من ناحية أخرى اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى على نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ومحافظ الخليل جبرين البكرى، ورئيس البلدية تيسير أبو سنينة، والوفد المرافق، ومنعوهم من الصلاة فى الحرم الإبراهيمي.



جاء ذلك خلال الجولة التى نفذها العالول والبكرى وأبو سنينة، والوفد المرافق، للمناطق المغلقة والمهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال فى البلدة القديمة بالخليل، التى تتعرض بشكل يومى لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.



وكان أبو سنينة استقبل العالول فى دار البلدية، بحضور البكرى وأمين سر إقليم حركة "فتح" وسط الخليل عماد خرواط، وأمين سر إقليم حركة "فتح" شمال الخليل هانى جعارة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدراء الدوائر والأقسام المختلفة فى البلدية.



وأطلع أبو سنينة الوفد على أوضاع مدينة الخليل، والمشاريع التى تعمل البلدية على تنفيذها، مبينا احتياجات المدينة، ولفت إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات من أجل الوصول إلى التنمية المنشودة والعبور إلى بر الأمان.