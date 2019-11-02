الاحتلال يعتقل صحفيا فلسطينيا ويقمع وقفة تضامنية مع الأسرى فى القدس

رام الله أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت صحفيا فلسطينيا، وقمعت المشاركين فى وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، فى مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين فى الوقفة التضامنية التى نظمها نشطاء مقدسيون، فى شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، واعتدت عليهم واعتقلت مدير مؤسسة إيليا للإعلام الصحفى أحمد الصفدي.

وأوضح مسئول ملف المقدسات ولجنة الأسرى فى القدس عوض السلايمة إن الوقفة تأتى للتأكيد على أن المقدسيين يقفون إلى جانب الأسرى.

وأضاف أن إجراءات الاحتلال لن تثنى عزيمة المقدسيين عن الوقوف إلى جانب الأسرى ومطالبة العالم وجميع المؤسسات الدولية بالتدخل الفورى والعاجل لإنقاذ حياتهم.

يُذكَّر أن أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم إسماعيل على من بلدة أبو ديس، المضرب منذ 102 يوماً على التوالي، يليه أحمد زهران المضرب منذ 42 يوماً، ومصعب الهندى منذ 40 يوما، والأسيرة هبة اللبدى منذ 40 يوماً، فى ظل أوضاع صحية خطيرة، يقابلها تعنت ورفض من قبل سلطات الاحتلال الاستجابة لمطالبهم.