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عضو بالصناعات الغذائية يطالب بزيادة الوزن المسموح به لـ10% في حاويات الأسماك

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:00 ص
عضو بالصناعات الغذائية يطالب بزيادة الوزن المسموح به لـ10% في حاويات الأسماك أحمد صقر عضو غرفة الصناعات الغذائية
كتب إسلام سعيد

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طالب أحمد صقر، عضو غرفة الصناعات الغذائية، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، بزيادة الوزن المسموح به في الحاويات المستوردة إلى 10% بدلاً من 5%، وذلك فى واردات الأسماك، التى تشهد زيادة ملحوظة فى وزن الحاوية طوال مدة نقل الحاويات التى قد تتخطى 3 أسابيع.

وقال صقر لـ"اليوم السابع"، إن هناك مشكلة كبيرة تواجه حاويات الأسماك المستوردة، حيث تقوم مصلحة الجمارك بوزن الحاوية وتقوم باحتساب الزيادة فى الوزن وهى الزيادة الناتجة عن تجميد شحنة الأسماك لمدة طويلة ما يعني زيادة الوزن بصورة ملحوظة.

وتابع: عند تقييم الحاوية مثلاً إذا كانت 100 طن وتصبح عندما تصل الموانئ 106 أطنان، تقوم الجمارك بمطالبة المستورد باستخراج نموذج 4 من البنك وإرسال قيمة الزيادة للموردين، وتقديم الخطابات إلى الجمارك من أجل الإفراج عن الحاويات، رغم أن واردات الأسماك معفاة من الجمرك -بحسب قوله- لكن تضاف عليها رسوم "الرقابة على الصادرات والصحة والرسوم البيطرية".

وأشار إلى أنه لابد من التنسيق بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة فى هذا الشأن، لأن دفع مقابل مادى للسلعة بعد استيرادها عبر تقدير وزن زائد، يمكن أن يفتح بابًا لتهريب العملة لخارج البلاد.

 

 

 

 


الجمارك

الضرائب

مصلحة الجمارك

الجمارك المصرية

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