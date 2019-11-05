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5 أسباب وراء تحقيق "عبور لاند" زيادة فى أرباحها بنسبة 33.5% فى 9 أشهر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:32 م
5 أسباب وراء تحقيق "عبور لاند" زيادة فى أرباحها بنسبة 33.5% فى 9 أشهر البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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حققت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، صافى ربح مجمع (عائد للمساهمين) بقيمة 240.58 مليون جنيه فى 9 أشهر من عام 2019، بزيادة قدرها 33.5% مقارنة بقيمة 180.27 مليون جنيه فى 9 أشهر من عام 2018، وبالنسبة للنتائج الربع سنوية، حققت عبور لاند صافى ربح مجمع بقيمة 113.27 مليون جنيه فى الربع الثالث من عام 2019، بزيادة قدرها 74%، وبحسب تقرير لـ "مباشرمصر " فإن هناك 5 أسباب وراء تلك الزيادة وهى:
 
1- ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 9%، والتى أدت لزيادة مجمل الربح بنسبة 6%، وسجل هامش مجمل الربح 22% فى 9 أشهر 2019 مقابل 22.4% فى 9 أشهر 2018.
 
وبلغت إيرادات عبور لاند إيرادات مبيعات 1.92 مليار جنيه فى 9 أشهر 2019 مقابل 1.764 مليار جنيه فى 9 أشهر 2018، حققت عبورلاند مجمل ربح 419.55 مليون جنيه فى 9 أشهر 2019 مقابل 396.08 مليون جنيه فى 9 أشهر 2018.
 
2- تحقيق أرباح فروق عملة بقيمة 21.76 مليون جنيه فى 9 أشهر من عام 2019 والتى حلت محل خسائر فروق العملة والتى بلغت 502.88 ألف جنيه فى  9 أشهر من عام 2018. 
 
3- تضاعف الإيرادات الأخرى 5 مرات مسجلة 11.31 مليون جنيه فى 9 أشهر 2019 مقابل 2.16 مليون جنيه فى 9 أشهر 2018، متضمنة أرباح رأسمالية 9.6 مليون جنيه فى 9 أشهر 2019 مقابل 72.25 ألف جنيه فى 9 أشهر 2018 ودعم صادرات 102.73 ألف جنيه فى 9 أشهر 2019 مقابل 97.99 ألف جنيه فى 9 أشهر 2018.
 
4- انخفاض بنسبة 19% فى المصروفات البيعية والتسويقية والتى بلغت 94.53 مليون جنيه فى 9 أشهر من عام 2019 مقابل 116.88 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق، والتى جاءت بشكل أساسى نتيجة انخفاض بنسبة 64.6% فى مصروفات الدعاية والإعلان خلال الفترة حيث سجلت 19.63 مليون جنيه فى 9 أشهر 2019 مقابل 55.19 مليون جنيه فى 9 أشهر 2018.
 
5- اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ 39% فى ﺻﺎفى ﻣﺼﺮوﻓﺎت الفوائد التى سجلت 13.35 مليون ﺟﻨﻴﻪ فى 9 أشهر  ﻣﻦ ﻋﺎم 2019 ﻣﻘﺎﺑﻞ 21.99 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ فى 9 أشهر ﻣﻦ ﻋﺎم 2018.
 
وجاءت الزيادة فى صافى الربح فى 9 أشهر 2019 على الرغم من ارتفاع ضريبة الدخل 34% والتى سجلت 70.68 مليون جنيه فى 9 أشهر 2019 مقابل 52.66 مليون جنيه فى 9 أشهر 2018، ونسبة 18% ارتفاع بالمصروفات العمومية والإدارية والتى سجلت 29.49 مليون جنيه فى 9 أشهر 2019 مقابل 25 مليون جنيه فى 9 أشهر2018.
 

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