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الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:59 ص
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طريقة صحية لطهى البطاطس تساعد فى إنقاص الوزن

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:00 ص
طريقة صحية لطهى البطاطس تساعد فى إنقاص الوزن البطاطس المسلوقة
كتبت فاطمة خليل

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البطاطس من أهم الأطعمة التى توجد فى أى نظام غذائى، سواء المهروسة أو المقلية، ويمكنك أن تتناولها بطريقة صحية إذا كنت ترغب فى إنقاص وزنك أو اتباع "دايت"، فى هذا التقرير نقدم طريقة صحية لطهى البطاطس قد تساعدك فى إنقاص الوزن، وفقاً لموقع "تايمز أو إنديا".

وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون بأن البطاطس قد تزيد وزنهم لأنها غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، فإن البطاطس قد تساعدك فى تعزيز عملية حرق الدهون أو عملية الأيض، وتحسين مجهوداتك فى إنقاص الوزن، خاصة البطاطس المسلوقة الباردة.

البطاطس
البطاطس

إن تضمين البطاطا المسلوقة في نظامك الغذائي قد يكون بالفعل اختيارًا صحياً، حيث تحتوي البطاطس على كمية جيدة من البوتاسيوم، بالإضافة إلى محتوى الألياف الذى يخفض من مستويات ضغط الدم في أي وقت من الأوقات ، مما يزيد من تنظيم الهضم ويزيل الكوليسترول الضار أيضًا.

 كما أنه يعمل كمصدر جيد للفيتامينات A و C و B المعقدة ويحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، والتي تضمن إطلاق طاقة بطيئة في الجهاز الهضمي، كما أنها تحتل مرتبة منخفضة في مؤشر سكر الدم، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمرضى السكر أيضًا.

فوائد البطاطس
فوائد البطاطس

البطاطس المسلوقة تجعلك تشعر بالشبع والامتلاء
 

تحرز البطاطس المسلوقة نتائج جيدة للغاية على مؤشر الشبع، والذي يقيس مدى ملء الأطعمة المختلفة، مما يعني أنها تميل إلى إبقائك تشعر بالامتلاء لفترة أطول وهو ما يمنعك من تناول الأطعمة غير الصحية أو الدسمة.

وكشفت دراسة أيضًا أن عملية تبريد البطاطس المسلوقة فى الثلاجة تسمح لهم بتكوين كمية عالية من النشا المقاوم، وهو أمر جيد بشكل لا يصدق لتنظيم عملية التمثيل الغذائي، ومكافحة الدهون الزائدة وتعزيز مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية الأخرى أيضًا.

 تحتوي البطاطس المسلوقة على نفس عدد السعرات الحرارية تقريبًا مثل البطاطا الحلوة واللفت، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لإضافته فى الدايت.

البطاطس
البطاطس

البطاطس المسلوقة لفقدان الوزن
 

الهدف الرئيسي من إضافة البطاطس فى النظام الغذائي هو قطع العوامل التى تضيف سعرات حرارية زائدة إلى نظامك الغذائي والاعتماد فقط على الفوائد الغذائية للبطاطس.

-قم بغلي البطاطس واتركها تبرد تمامًا.

يمكنك إضافة التوابل مع البهارات مثل الفلفل الأسود.

- يمكنك أيضًا إضافة اللبن إلى وجبة البطاطس المهروسة.


فوائد البطاطس المسلوقة

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فوائد البطاطس

دايت

رجيم البطاطس

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