ضبط 4212 هاربا من أحكام وتحصيل 113770جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة تنفيذ أحكام مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4212 متهما، منهم 1207 متهم هارب من أحكام جزئية ، و 148 متهم هارب من حكم مستأنف، و 2836 هارب من حكم غرامات، 14 هارب من حكم مخالفات، وضبط 7 متهم محكوم عليهم في جنايةكما تم تحصيل 113 ألفا و 770 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.