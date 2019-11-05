ضبط 4200 هاربا من أحكام وتحصيل 160ألف جنيه غرامات فى حملة بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة تنفيذ أحكام مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4200 متهما، منهم 1204 متهمين هاربين من أحكام جزئية، و145 متهما هاربا من حكم مستأنف، و2829 هاربا من حكم غرامات، 14 هاربا من حكم مخالفات، وضبط 8 متهمين محكوم عليهم فى جناية.

كما تم تحصيل مايزيد عن 160 ألفا، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.