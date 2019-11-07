ضبط 31 قضية تموينية بأسوان.. وإعدام طن أطعمة فاسدة بالشرقية

أسوان – عبد الله صلاح – الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت مباحث التموين بأسوان، برئاسة المقدم إسلام ياسين، اليوم الخميس، من ضبط 31 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان.

وأسفرت الحملة عن ضبط قضية تصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم، و6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، وقضيتان استخدام اسطوانات لبوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 9 كيلو جرام.

كما تم تنفيذ 723 حكماً، منهم 152 حكم حبس جزئى، و28 حكم حبس مستأنف، و343 أحكام غرامات و197 مخالفات.

وفى الشرقية ، أعدم مفتشو الأغذية طن و 22 كيلو أغذية فاسدة، ذلك في حملة تفتيشية مكبرة علي المحلات بالأسواق بمركز الزقازيق.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، حملة علي المنشآت الغذائية والأسواق اليوم بمركز ومدينة الزقازيق، مما أسفر عن إعدام طن، 22 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير 2 محاضر جنحة صحية، وتم سحب 4 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 2 منشأة غذائية لوجود خطر داهم علي الصحة العامة .

في سياق متصل، تابع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، انتظام عمليات قسطرة القلب بمستشفي الزقازيق العام، تحت إشراف الدكتور السيد محمد فرج أستاذ القلب بكلية الطب جامعة الزقازيق والمشرف الفني علي قسم القسطرة القلبية بالمستشفي، حيث اجريت عدد من العمليات اليوم وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، وبلغ إجمالى عدد العمليات 42 عملية قسطرة بالمستشفي منذ افتتاح الوحدة من 4 شهور .