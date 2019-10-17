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ضبط 31 قضية تموينية وتنفيذ 745 حكماً بأسوان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:50 ص
ضبط 31 قضية تموينية وتنفيذ 745 حكماً بأسوان حمله تموينيه - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث التموين بأسوان، برئاسة المقدم إسلام ياسين، من ضبط 31 قضية تموينية، منها 6 قضايا استخدام اسطوانات لبوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و6 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و7 قضايا مخالفات المخابز البلدية، وقضية لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 745 حكما، منها 124 حكماً حبس جزئى و25 حكم حبس مستأنف و382 أحكام غرامات، و211 مخالفات.

 

وفى مجال ضبط القضايا المرورية، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأفيون، وتم ضبط 2 دراجة نارية بدون ترخيص، و543 مخالفة مرورية متنوعة، منها تحرير 105 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 60 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 80 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 195 مخالفة متنوعة.

 

 


مديرية امن اسوان

حملات امنية

قضايا تموينية

اسوان

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