ضبط مستريح سوهاج جمع مليون جنيه من ضحاياه

كتب محمود عبد الراضى

ضبطت مباحث الأموال العامة بسوهاج شخص لإستيلائه على قرابة المليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من ( 6 مواطنين - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص (مدرس بمدرسة جرجا الثانوية التجارية بنين - مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها ( 920,000 - تسعمائة وعشرون ألف جنيه) لتوظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وإمتنع عن رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم، إلا أنهم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة.