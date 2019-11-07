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تعرف على عقوبة مستريحين جمعا 60 مليون جنيه من ضحاياهما فى القاهرة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:00 ص
تعرف على عقوبة مستريحين جمعا 60 مليون جنيه من ضحاياهما فى القاهرة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين لاشتراكهما مع آخرين فى الاستيلاء على 60 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بغرض توظيفها بالمخالفة لأحكام القانون.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من عدد من المواطنين بقيام شخصين "شريك بإحدى شركات الاستشارات الهندسية والمقاولات - عضو مجلس إدارة بذات الشركة، مقيمان بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة" بالاشترك مع آخرين، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو 60 مليون جنيه بغرض توظيفها واستثمارها مٌقابل أرباح مالية بالمُخالفة للقانون، والاستيلاء على تلك الأموال.

 

 وفى السطور نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان:
 

يواجه المتهمان فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

وأوضح قانون العقوبات، أن عقوبة النصب والاحتيال تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، كما أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهمين تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.


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