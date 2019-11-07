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صور.. إعدام 50 كيلو حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأقصر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:10 م
صور.. إعدام 50 كيلو حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأقصر إعدام 50 كيلو حلوي مولد متنوعة غيرصالحة للإستهلاك الآدمى
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مدينة الطود، حملة تموينية على محلات الجزارة والمخابز والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والالتزام بالأسعار، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود.

 

وقامت الحملة بأداء عملها بتشكيلها من إدارتى التفتيش المالى والإداري، والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود والتموين والصحة والطب البيطرى، للمرور والمتابعة على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات بيع المواد الغذائية بدائرة مركز ومدينة الطود، وذلك للتأكد من صلاحياتها والالتزام بتعليق الأسعار.

 

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 6 مخالفين عدم إعلان عن الأسعار لمحلات ملابس جاهزة وإكسسوارات، وقطع غيار موتوسيكلات وبقاله أجهزة كهربائية وبيع دقيق بالقطاعي، وأماكن لبيع حلاوة المولد النبوى الشريف وجارى عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما أسفرت الحملة عن إعدام 7 كيلو حلوى فوليه و5 كيلو حلوى شعريه و6 كيلو سمسمية و7 كيلو حلوى مجسمة على هيئة أحصنة وعرائس، و25 كيلو ملبن وحلويات مشكلة أخرى مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محاضر صحية طبقاً الإجراءات والقوانين واللوائح الصحية.

 

ومن جانبه أوضح العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، أن تكثيف الحملات التموينية بمركز الطود جاءت طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود ومديرية تموين الاقصر والممثلة فى إدارة تموين الطود، وشدد على مفتشى التموين والصحة والطب البيطرى والمتابعة الميدانية، بالتنسيق مع رؤساء القرى بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومحلات الجزارة لضبط الأسعار، وضرورة التأكد من توافر المنتج والأوزان وفقاً للحصص المقررة ومراعاة السلع والمواد الغذائية لكافة المواصفات والاشتراطات الصحية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

إعدام 50 كيلو حلوي مولد متنوعة غيرصالحة للإستهلاك الآدمي (1)
إعدام 50 كيلو حلوي مولد متنوعة غيرصالحة للإستهلاك الآدمي

 

إعدام 50 كيلو حلوي مولد متنوعة غيرصالحة للإستهلاك الآدمي (2)
إعدام 50 كيلو حلوي مولد متنوعة غيرصالحة للإستهلاك الآدمي 

 

إعدام 50 كيلو حلوي مولد متنوعة غيرصالحة للإستهلاك الآدمي (3)
إعدام 50 كيلو حلوي مولد متنوعة غيرصالحة للإستهلاك الآدمي 

الاقصر

حملات تموينية بالاقصر

حلوى المولد

المولد النبوى

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