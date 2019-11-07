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تحرير 206 مخالفة تموينية فى حملات بالأسواق واستلام 470 بطاقة تموينية بالأقصر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:22 م
تحرير 206 مخالفة تموينية فى حملات بالأسواق واستلام 470 بطاقة تموينية بالأقصر حملات تموينية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بـمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات اليومية للمرور علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، ومصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، برفقة رجال إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه علي مدار الـ5 أيام الماضية نجح رجال تموين الأقصر في تحرير 206 محضر ومخالفة تموينية، شملت ما يلى: 2 محضر ضبط 2 طن دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء - 96 عدم إعلان عن الأسعار/ مخالفة القرار 330 لسنة 2019 - 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، و3 سلع منتهية الصلاحية بإجمالي 34 علبه بويه مختلفة الاحجام، و100 قطعة شيكولاته، و50 قطعة جاتوه، و60 زجاجة عصير، و36 زجاجة عصير 800 مم، و48 علبة زبادى.

وفى الحملات على المخابز تم ضبط 10 مخالفات توقف مخبز بلدى، و7 عدم وجود سجلات بمخبز بلدى، و8 عدم وجود قائمة أسعار بمخبز بلدى، و5 تصرف دقيق مخابز بلدية (18 شيكارة)، و40 عدم وجود شهادة صحية، و3 عدم نظافة مخبز بلدي، و10 إنتاج خبز ناقص الوزن، و20 تقرير مخابز بلدية، و10 خبز غير مطابق المواصفات، و1 مجهول المصدر، و2 تجميع دقيق بلدى مخصص مستودعات الدقيق وكانت الكمية قدرها 38 شيكاره بمقدار طن كانت موجودة فى مشروع جمعيتى وتاجر تموين، و2 ضبط لـ2 تاجر تموين تصرف في مقررات تموينية بقيمه ماليه 7041، وتم عرض المحاضر علي النيابة العامة لإتخاذ اللازم قانوناً، وإستلام 470 بطاقة تموينية وتم تسليمهم إلي الإدارات والمكاتب لتسليمها لذويها وأصحابها.

 

 


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