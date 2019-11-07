رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلى: التكنولوجيا السر فى التفوق على الخصوم

كتب- هاشم الفخرانى

كشف ناداف ارجمان رئيس جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى" الشاباك" عن إحباط أكثر من 450 عملية ضد أهداف إسرائيلية خلال العام الماضى.

وقال "أرجمان" خلال حضوره مؤتمر المنظومات غير المأهولة، الذي عُقد في "قرية المطارات"، أن التكنولوجيا هي التي تتيح للجهاز الحفاظ على التفوق النسبي ".

وعن التنسيق بين قطاعات "الشاباك" ، أكد "أرجمان" أن هناك تعاون مشترك داخل الجهاز ، وأيضا باقي الأجهزة الأمنية في إسرائيل، إلى جانب التعاون المشترك الذي مع أجهزة أخرى فى العالم.

وتابع قائلا : أن التكنولوجيا هى السر فى التفوق على الخصوم بل هى الاستثمار الأكبر ليس فقط على الصعيد الاقتصادى وإنما ايضا على الصعيد الأمنى.