سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلى: التكنولوجيا السر فى التفوق على الخصوم

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:25 م
رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلى: التكنولوجيا السر فى التفوق على الخصوم ناداف ارجمان
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف ناداف ارجمان رئيس جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى" الشاباك" عن إحباط أكثر من 450 عملية ضد أهداف إسرائيلية خلال العام الماضى.

وقال "أرجمان" خلال حضوره مؤتمر المنظومات غير المأهولة، الذي عُقد في "قرية المطارات"، أن التكنولوجيا هي التي تتيح للجهاز الحفاظ على التفوق النسبي ".

وعن التنسيق بين قطاعات "الشاباك" ، أكد "أرجمان" أن هناك تعاون مشترك داخل الجهاز ، وأيضا باقي الأجهزة الأمنية في إسرائيل، إلى جانب التعاون المشترك الذي مع أجهزة أخرى فى العالم.

وتابع قائلا : أن التكنولوجيا هى السر فى التفوق على الخصوم بل هى الاستثمار الأكبر ليس فقط على الصعيد الاقتصادى وإنما ايضا على الصعيد الأمنى.

 

 


الشاباك

فلسطين

اسرائيل

تل ابيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الشاباك السابق يقتحم الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 09:36 ص

"الشاباك" يكشف عن شبكة لتنجيد عملاء لصالح إيران فى الأراضى المحتلة

الأربعاء، 24 يوليه 2019 07:58 م

حلقة جديدة من مسلسل التطبيع السرى بين المخابرات التركية والموساد.. تقرير عبرى: أجهزة الأمن الإسرائيلية أبلغت حكومة أردوغان بتنفيذ داعش عمليات إرهابية.. والشاباك: أنقرة أبلغت عن فلسطينيين معادين لتل أبيب

الخميس، 11 يوليه 2019 11:01 ص

قائد شرطة الاحتلال وضباط فى "الشاباك" يقتحمون "مصلى الرحمة" بـ"الأقصى"

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة