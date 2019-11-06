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محافظ الأقصر يشارك في افتتاح معرض الصين الثاني الدولي للاستيراد

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:13 م
محافظ الأقصر يشارك في افتتاح معرض الصين الثاني الدولي للاستيراد جانب من الافتتاح
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح رئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، أحد أعضاء الوفد المرافق لمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، في زيارته لمدينة شنغهاي الصينية، أن محافظ الأقصر شارك في حضور حفل افتتاح معرض الصين الثاني الدولي للاستيراد، والذي افتتحه السيد شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وعدد من قادة دول العالم.

وأشار الشريف، أنه على هامش المعرض شارك محافظ الأقصر، في حضور حفل الافتتاح الرسمي لمنتدى تعاون مدن التآخي، حيث ألقى محافظ الأقصر كلمته في حضور عمدة شنغهاي، وأكثر من 21 عمدة ومحافظ من المدن الموقعة لإتفاقية تآخي مع مدينة شنغهاي الصينية، وعدد من سفراء بعض الدول.

وقال المستشار مصطفى ألهم، في كلمته بمنتدى تعاون مدن التآخي، إن مدينة شنغهاي الصينية والأقصر المصرية من المدن ذات التاريخ العريق والحضارة الباهرة التي قدمت إسهامات بارزة في مسيرة التقدم الحضاري للبشرية، مشيرا الى ان العلاقات الثنائية بين المدينتين تعد نموذجاً متميزاً للتعاون بين أقدم حضارتين عرفها التاريخ، وان اتفاقيات التآخي بين الأقصر ومدن صينية عزز من علاقات التعاون على أرض الواقع متمثلا في تواجد بعثة اثرية صينية في معبد مونتو بمعبد الكرنك وافتتاح قسم اللغة الصينية بكلية الألسن بجامعة الاقصر وايضا افتتاح فصل كونفوشيوس بالأقصر بالإضافة الى اتفاقية تعاون بين الأقصر وشنغهاي للترويج السياحي للبلدين تم بموجبها عرض أفلام ترويجيه في أشهر الميادين لتعريف شعبي المدينتين بأهم المعالم السياحية بالمدينتين.

ومن جانبه أكد عمدة مدينة شنغهاي السيد يينج يونج، خلال تعقيبه على كلمة محافظ الأقصر، خلال المنتدى، على أهمية زيادة التعاون بين مدينتي شنغهاي والأقصر، وذلك نتيجة التعاون القائم فعليا بين المدينتين، ويقين دولة الصين بأن مجال الاستثمار في مصر واعد خاصة لما تنعم به مصر من أمن واستقرار ورؤية شاملة.

 

 

 


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