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الصين ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:09 م
الصين ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج
بكين (أ ش أ)

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رحبت الصين اليوم الخميس، بالاتفاق الذى تم التوقيع عليه فى العاصمة السعودية (الرياض) بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى، من أجل إحلال السلام فى اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، بمقر الوزارة - "تؤيد الصين بشدة الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامته الإقليمية.. وترحب الصين بتوقيع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى على اتفاق الرياض، وتقدر الدور الإيجابى الذى تقوم به المملكة العربية السعودية والأطراف المعنية الأخرى فى هذا الصدد".


وأضاف شوانج: "تأمل الصين في أن تواصل الأطراف المعنية بالقضية اليمنية التركيز على مصالح الدولة اليمنية والشعب هناك، وتسريع عملية التسوية السياسية، واستعادة السلام والاستقرار والنظام الطبيعي لليمن سريعا".


وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا بالعاصمة (الرياض)، اتفاقًا لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
ويؤسس الاتفاق - الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد مليشيا الحوثي - مرحلة جديدة من التعاون والشراكة وتوحيد الجهود؛ للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.
وينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

 


الصين

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اليمن

اتفاق الرياض

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