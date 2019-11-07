سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: اتفقنا مع أمريكا على إلغاء رسوم جمركية على مراحل

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:47 ص
الصين: اتفقنا مع أمريكا على إلغاء رسوم جمركية على مراحل الرئيس الصينى شى جين بينج
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، إن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء رسوم جمركية تبادل البلدان فرضها فى الحرب التجارية المستمرة منذ شهور على مراحل مختلفة.

وقال قاو فنج المتحدث باسم الوزارة، إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن يتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى "المرحلة الواحد" من اتفاق التجارة.

وأضاف خلال إفادة صحفية دورية أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أى اتفاق.

وقال قاو للصحفيين إن نسبة الرسوم الملغاة يتعين أن تكون متماثلة مع ضرورة التفاوض بشأن حجم الرسوم التي ستلغى. وأضاف "بدأت الحرب التجارية بالرسوم وينبغي أن تنتهي بإلغائها". ولم يذكر إطارا زمنيا لذلك.

وسبق أن صرح مصدر لرويترز أن المفاوضين الصينيين يريدون من الولايات المتحدة أن تلغي رسوما بنسبة 15 بالمئة على سلع صينية قيمتها نحو 125 مليار دولار بدأ سريانها منذ أول سبتمبر.

ويريدون أيضا إلغاء رسوم جمركية مفروضة في وقت سابق على واردات تشمل الآلات وأشباه الموصلات والأثاث قيمتها نحو 250 مليار دولار.

وقال مصدر مطلع على موقف الصين التفاوضي إن بكين تضغط على واشنطن "لإلغاء جميع الرسوم في أقرب وقت ممكن".

وقد يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج اتفاقا خلال الشهر الجاري في موقع لم يتحدد بعد.

 


الصين

امريكا

رسوم جمركية

وزارة التجارة الصينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشات حول الجيش والاقتصاد «2».. لماذا يتم طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة؟.. تفسيرات جاهزة حول تعليمات صندوق النقد أو جمع تمويل أو السيطرة على سوق المال.. خبراء: يضمن الإفصاح والشفافية

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشات حول الجيش والاقتصاد «2».. لماذا يتم طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة؟.. تفسيرات جاهزة حول تعليمات صندوق النقد أو جمع تمويل أو السيطرة على سوق المال.. خبراء: يضمن الإفصاح والشفافية

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي

بدء احتفالية "الأوقاف" بذكرى المولد النبوي الشريف بقراءة القرآن الكريم

بدء احتفالية "الأوقاف" بذكرى المولد النبوي الشريف بقراءة القرآن الكريم

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

شاهد واسمع.. هيثم احمد زكي يقلد شخصية والده فى فيلم السادات

شاهد واسمع.. هيثم احمد زكي يقلد شخصية والده فى فيلم السادات

بث مباشر .. الرئيس السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

بث مباشر .. الرئيس السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

74% من القراء يؤيدون مقترح إعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء والمياه

74% من القراء يؤيدون مقترح إعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء والمياه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة