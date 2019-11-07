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مجلس الأمن: اتفاق الرياض خطوة إيجابية لحل شامل فى اليمن

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:00 ص
مجلس الأمن: اتفاق الرياض خطوة إيجابية لحل شامل فى اليمن مجلس الأمن - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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رحب مجلس الأمن الدولى، الخميس، بمبادرة اتفاق الرياض، الذى أبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى فى العاصمة السعودية، الثلاثاء الماضى، معتبرا أن هذا الاتفاق خطوة هامة وإيجابية للتوصل إلى حل سياسى وشامل فى اليمن.

ووفقا لـ"العربية"، أشاد مجلس الأمن بجهود الوساطة السعودية فى التوصل لاتفاق الرياض بشأن اليمن، مشددا على دعمه لدور المبعوث الأممى لاستئناف الحوار بين اليمنيين، كما جدد دعوته الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، مؤكدا التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

يشار أن اتفاق الرياض الذى رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثى، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة فى المحافظات المحررة جنوب البلاد.

 

 


السعودية

مجلس الامن

الرياض

اتفاق الرياض

اليمن

الحكومة اليمنية

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