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الشرطة توزع حلوى المولد النبوى على المرضى وتلاميذ المدارس وذوى الإعاقة..صور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:52 م
الشرطة توزع حلوى المولد النبوى على المرضى وتلاميذ المدارس وذوى الإعاقة..صور توزيع حلوى المولد
كتب محمود عبد الراضى

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أوفدت

وزارة الداخلية

مجموعة من الضباط والضابطات إلى مستشفيات "الأطفال اليابانى أبوالريش – معهد الأورام – القصر العينى – 57357 – الدمرداش الجامعى " لمشاركة النزلاء الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وتم توزيع عدد من الهدايا العينية "حلوى المولد النبوى" على المرضى وذويهم، الأمر الذى أشاع مناخاً من البهجة فى نفوس الأطفال ونزلاء المستشفيات والأهالى.

ووجه قطاع حقوق الإنسان مجموعة من الضباط والضابطات لزيارة بعض مدارس ذوى الإعاقة ودور الأيتام "مدرسة التربية الفكرية لذوى الإعاقة بالدقى – دار أيتام نهر الحب للأعمال الخيرية والتنمية بالجيزة – دار حضانة أطفال بالمركز النموذجى للمكفوفين "قصر النور" بشارع جسر السويس عين شمس" لتوزيع عبوات حلوى  المولد النبوى الشريف على الأطفال بها .   

واستمراراً لتفعيل تلك المبادرة، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من عبوات حلوى المولد النبوى والمساعدات العينية "بطاطين" على عدد من المواطنين، إحتفالاً بتلك المناسبة، كان لهذه المبادرة أثرها الفاعل فى نفوس المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لرجال الشرطة للمشاركة معهم فى الاحتفال بتلك الذكرى العطرة.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين، واستمراراً لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" وللدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، وفى ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعظيم تلك المبادرات على كافة المستويات بمختلف المناسبات الدينية والوطنية .

 

توزيع الحلوى على المرضى
توزيع الحلوى على المرضى

 

توزيع الحلوى على طلاب المدارس
توزيع الحلوى على طلاب المدارس

 

توزيع الحلوى في المستشفيات
توزيع الحلوى في المستشفيات

 


حلوى المولد

المرضى

توزيع الحلوى

الشرطة توزع حلوى المولد

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