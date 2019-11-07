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وزير الداخلية يهنئ السيسى ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع بالمولد النبوى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:21 م
وزير الداخلية يهنئ السيسى ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع بالمولد النبوى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

وجاء فى نصها: "يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم .. أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة .. راجين من المولى جلت قدرته أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

وتابع: "تهلُ علينا ذكرى المولد النبوى الشريف فى كل عام .. والتى تتعطر فيها القلوب بذكر معجزات المولى جل فى علاه .. وترتقى فيها الأنفس بسيرة خاتم الأنبياء .. وهو من جاءت رسالته للبشرية جمعاء بالخير والسلام ودعت لنبذ العنف وسفك الدماء ورسخت قيم العمل والبناء".

وأضاف: "فتحية لكم سيادة الرئيس زعيماً صادقاً وقائداً لمسيرة التنمية والإزدهار والرخاء .. ونحن فى جهاز الشرطة على عهدنا أمام سيادتكم وشعب مصر العظيم .. نمضى خلف قيادتكم أصدق أداءً وأكثر عطاءً وأعمق وفاءً.. وكل عام وسيادتكم بخيـــر".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، قال فيها، " بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وصادق الأمنيات".

وبعث أيضا اللواء محمود توفيق برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لكل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر ، متمنيا فيها التوفيق لمسيرة الأزهر فى نشر مفاهيم وتعاليم الدين الإسلامى، ليبقى على مر العصور منارة القيم والوسطية والاعتدال.

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، داعيا ان يحفظ الله جيش مصر الباسل ويكلل بالنجاح خطاه، لتحقيق المزيد من النصر والاستقرار والنماء لمسيرة الشعب المصرى العظيم.

كما شملت برقيات التهنئة أيضا كلا من الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأيضا الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية، واخيرا هنأ وزير الداخلية القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بذكرى المولد النبوى الشريف.


وزير الداخلية

الرئيس السيسي

ذكرى المولد النبوى

وزير الداخلية يهنء الرئيس بذكرى المولد النبوى

احتفالية ذكرى المولد النبوى

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