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الزراعة: 8 إجراءات لمواجهة 4 أمراض تهدد الماشية فى الشتاء.. اعرف التفاصيل

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:00 ص
الزراعة: 8 إجراءات لمواجهة 4 أمراض تهدد الماشية فى الشتاء.. اعرف التفاصيل وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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كشفت الهيئة العامة لـلخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه مع قـدوم فصل الشتاء وفى ظل التغيرات المناخية، جرى اعتماد خطة الهيئة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى، بحزمة إجراءات وقائية لحماية الثروة الحيوانية .

وينشر "اليوم السابع"، الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الماشية من الأمراض الوبائية، خاصة "مرض الحمى القلاعية، والتسمم الدموى، وجدرى الأغنام، وطاعون المجترات الصغيرة ".

- توفير التحصينات اللازمة بكميات تتناسب مع تعداد الثروة الحيوانية مع مستلزمات التحصين من أدوات الأمان الحيوى "سرنجات، سنون، بالطو، أدوات ذات الاستخدام الواحد قفازات، وغطاء رأس، وغطاء حذاء" .

- التحصين ضد الأمراض من خلال الحملات القومية قبل دخول المرض مثل حملة الحمى القلاعية والوادى المتصدع واستهداف 90% من الحيوانات المعرضة للإصابة.

- التحصين بلقاح النيموباك للحيوانات الصغيرة حتى عمر 18 شهرًا.

- تلقى الشكاوى من المواطنين وتلبية طلبات التحصين للمربين عن طريق الخط الساخن 19561 من خلال إرسال لجنة من أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائى لمعاينة الشكوى أو توجيه المديريات باتخاذ اللازم .

- تقوم الإدارة المركزية للطب الوقائى بالتنبيه على مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الأمراض ومدى خطورتها والتى تنتقل خلال موسم الشتاء، ومن أهمها "مرض الحمى القلاعية ومرض التسمم الدموى ومرض جدرى الأغنام ومرض طاعون المجترات الصغيرة" .

- تخاطب المديريات المحليات بالرش المستمر للبرك والمستنقعات وإزالة القمامة وأماكن تكاثر الناموس الناقل لبعض الأمراض.

-التنبيه بالإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها سالفة الذكر وإجراء التحصين الحلقى فى دائرة قطرها 10 كم والاستقصاء الوبائى لمعرفة مدى انتشار المرض .

- السيطرة على حركة الحيوانات والتوصية بغلق أسواق الحيوانات الحية الموجودة بنطاق بؤرة الإصابة بالأمراض الوبائية.

 


الثروة الحيوانية

الخدمات البيطرية

الامراض الوبائية

الحمى القلاعية

اخبار

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