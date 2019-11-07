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التعليم: 5% من الملتحقين بالمدارس الفنية حاصلون على مجموع 85% بالإعدادية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:00 ص
التعليم: 5% من الملتحقين بالمدارس الفنية حاصلون على مجموع 85% بالإعدادية طلاب التعليم الفنى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة 5% من الطالب الملتحقين بـالتعليم الفنى حاصلون على أكثر من 85% فى الشهادة الإعدادية نظرًا للجهود التى تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفنى خلال الشهور الماضية واستحداث مدارس التكنولوجية التطبيقية.

وتابعت، فى بيان لها، أنه تم استحداث تخصصات مختلفة فى منظومة التعليم الفنى، على رأسها الطاقة النووية واللوجستيات والطاقة المتجددة، لافتة إلى أن التطوير مستمر وسيكون التعليم الفنى، توجه لجميع الطلاب والاختيار الأول خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزارة، تدريب ما يقرب من 4000 معلم وموجه من 105 مدارس على تطبيق البرامج الجديدة، سواء تدريبات تتعلق بعملية التدريس أو تدريبات على عملية المحتوى الفنى بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وشدد رئيس قطاع التعليم الفنى، على أن هناك الكثير من الجهود التى تبذل والتى يجب أن تكونوا على دراية بها .


التربية والتعليم

تطوير التعليم الفنى

اخبار التعليم الفنى

قطاع التعليم الفنى

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