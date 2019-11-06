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رئيس قطاع التعليم الفنى: تطوير 36 برنامج بالمدارس الفنية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:39 ص
رئيس قطاع التعليم الفنى: تطوير 36 برنامج بالمدارس الفنية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن  هناك حركة تطوير جادة وقوية جدا تمت خلال 8 أشهر الماضية نتج عنها تطوير  36 برنامج ومنهج بالتعليم الفنى على أيدى أبناء التعليم الفنى بالتعاون مع خبراء مصريين ودوليين وممثلة سوق العمل من خلال عقد ما يقرب من مائة ورشة عمل.
 
وأضاف رئيس قطاع التعليم الفنى، فى تصريحات له اليوم الأربعاء،:  أصبح لدينا 450 مطور مناهج من خيرة أبناء التعليم الفنى، كما تم إعداد لائحة تقييم وجارى إعداد 90 مدرب على التقييم والتحقق الداخلى والخارجى لضمان جودة أعمال تقييم الطلاب. 
 
وتابع رئيس القطاع: تم تدريب ما يقرب من 4000 معلم وموجه من 105 مدرسة على تطبيق البرامج الجديدة سواء تدريبات تتعلق بعملية التدريس أو تدريبات على عملية المحتوى الفنى بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.
 
وشدد رئيس قطاع التعليم الفنى، على أن هناك الكثير من الجهود التى تبذل و التى يجب أن تكونوا على دراية بها .
 

 


التربية والتعليم

تطوير التعليم الفنى

اخبار التعليم الفنى

قطاع التعليم الفنى

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