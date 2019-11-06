وسط التوترات.. الصين توافق على استئناف استيراد اللحوم الكندية

وكالات الأنباء

أعلن رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، أن الصين وافقت على استئناف استيراد لحوم البقر والخنازير من كندا، فى خطوة تشكل اختراقا وسط التوتر الذى تشهده العلاقات بين البلدين.

وقال ترودو، أمس الثلاثاء، فى تغريدة له على "تويتر" ونقلتها "روسيا اليوم" ، "أخبار جيدة للمزارعين الكنديين اليوم، سيستأنف تصدير لحوم البقر والخنازير الكندية إلى الصين".

وقدم الشكر لسفير كندا فى الصين، دومينيك بارتون، ولمسؤولى قطاع اللحوم في كندا، لجهودهم التى بذلت لإعادة فتح "هذه السوق المهمة لمنتجي اللحوم وعائلاتهم".

وكانت الصين قد أوقفت استيراد لحوم البقر والخنازير من كندا في شهر يونيو الماضى بحجة أنها ملوثة وأن وثائقها مزورة، وهو ما نفته كندا.

وكانت كندا قد عينت السفير بارتون بعد 9 أشهر تقريبا من إقالتها لسفيرها فى بكين، جون ماكالوم، بسبب إدلائه بسلسلة تصريحات مثيرة للجدل حول توقيف السلطات الكندية، منج وانتشو، المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوى".