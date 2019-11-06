رئيس الصين يدعو لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية مع فرنسا

أكد الرئيس الصينى شى جين بينج اليوم الأربعاء أهمية العمل مع نظيره الفرنسى "إيمانويل ماكرون" لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وقال بينج –خلال محادثات أجراها اليوم الأربعاء مع ماكرون بقاعة الشعب الكبرى في بكين- "لقد تبادلنا الزيارات في الذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتم رفع العلاقات الصينية الفرنسية إلى مستوى أعلى"، مشيرا إلى أنه ونظيره الفرنسي يتطلعان نحو المستقبل وتعزيز التبادلات بين البلدين والشعبين، ودعم الشراكة الثنائية.

والتقى الرئيس الصيني "شي جين بينج" وزوجته "بنغ لي يوان" بالرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" وزوجته "بريجيت ماكرون" مساء أمس في شنجهاي على هامش معرض الصين الدولي الثاني للواردات، حيث أعرب بينج عن ترحيبه بزيارة ماكرون إلى الصين مرة أخرى وزيارته شنجهاي للمرة الأولى، لافتا إلى أن الثقافات المختلفة يمكن أن تعيش في تناغم، وبصفتهما ممثلتين للحضارتين الشرقية والغربية، يتعين على الصين وفرنسا تبادل الاحترام والتعلم من بعضهما البعض.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إن بلاده تقدر استمرار الصين في الانفتاح وترحب به، وملتزمة بتعزيز التعاون الدولي وبناء اقتصاد عالمي مفتوح يهدف إلى تحقيق المنافع المتبادلة، موضحا أن البلدين يتمتعان بثقافة رائعة ويؤيدان الشمولية والتعلم المتبادل بين الحضارات المختلفة.