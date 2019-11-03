سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التجارة الأمريكية: هواوى الصينية ستتمكن قريبا من شراء التكنولوجيا من شركاتنا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:58 م
التجارة الأمريكية: هواوى الصينية ستتمكن قريبا من شراء التكنولوجيا من شركاتنا هواوى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير التجارة الأمريكى ويلبر روس، اليوم الأحد، أن الشركات الأمريكية ستحصل خلال وقت قصير على تراخيص لاستئناف بيع برامج الـ"سوفت ووير"، و"قطع الغيار" إلى شركة هواوى الصينية العملاقة لإنتاج أجهزة الاتصال.

وأوضح روس، أن نحو 260 شركة أمريكية تقدمت بطلبات للحصول على هذه التراخيص، مشيرا إلى أن عددا محدودا منها سيحصل على التراخيص المذكورة، الأمر الذى من شأنه أن ينهى إدراج الإدارة الأمريكية لشركة "هواوى" الصينية ضمن القائمة السوداء التى تمنعها من الحصول على التكنولوجيا من الشركات الأمريكية دون موافقة الحكومة لاعتبارات أمنية.

وكان ترامب، أصدر هذا الحظر مايو الماضى، فى إطار الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن والصين وتضمن إدراج "هواوى" فى قائمة الشركات التى تشكل خطرا ويُمنع بيعها معدات تكنولوجية أمريكية خوفا من أن تستغلها بكين فى أغراض التجسس.

ونفت شركة "هواوى" إمكانية استغلال الحكومة الصينية منتجاتها فى أغراض التجسس، وأكدت أن واشنطن لم تقدم أى أدلة يمكن أن تعزز مثل هذه الاتهامات.

 

 


هواوى

وزير التجارة الامريكى

هواوى الصينية

التجسس

التكنولوجيا

الحرب التجارية

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هواوي تطلق مؤتمر "يوم هواوي للمُطوّرين" للمرة الأولى في مصر خلال مهرجان Insomnia للألعاب الالكترونية ومؤتمر ومعرض AGDA للألعاب الإفريقية والتطبيقات الرقمية.. فيديو

الخميس، 31 أكتوبر 2019 07:38 م

مؤسس هواوى: التحول الرقمى فى مصر سيكون له تأثير واضح على إفريقيا والشرق الأوسط

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 11:30 ص

هواوى تطلق هاتفا قابلا للطى فى الصين بسعر يبدأ من 2400 دولار

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 02:12 م

هواوى تعلن شحن أكثر من 400,000 وحدة هوائية مدعومة بشبكات الجيل الخامس

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 12:14 ص

هواوي تعلن عن نتائج أعمالها فى الربع الثالث بتحقيق 24.4% نمو سنوي

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق

صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا

رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

سوبر كورة ينشر أول صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه بعد مواجهة استون فيلا ضد ليفربول

سوبر كورة ينشر أول صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه بعد مواجهة استون فيلا ضد ليفربول

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة