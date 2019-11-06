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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:02 م
خالد صلاح
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وزارة الزراعة توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الجزائرية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:31 م
وزارة الزراعة توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الجزائرية وزراة الزراعة
أ ش أ

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وقعت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصرى، وشريف عمارى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحرى بالجزائر ، اليوم الأربعاء، بروتوكول تنفيذى للتعاون فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى والاستزراع السمكى.
 
جاء ذلك، على هامش افتتاح معرض وهران للصيد البحرى وتربية المائيات اليوم، الذى تحل فيه مصر كضيف شرف للدورة الحالية التى تستمر حتى 9 نوفمبر الجارى.
 
وشهد الوزيران، توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذى لإنشاء مزرعة سمكية جزائرية مصرية فى ولاية بشار جنوب غربى الجزائر، وذلك بحضور السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر.
 
قام بتوقيع الاتفاق، كل من طه حموش المدير العام للصيد البحرى وتربية المائيات بوزارة الفلاحة الجزائرية، والدكتور ماهر عبد المنعم المدير التنفيذى لمشروع المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية بوزارة الزراعة المصرية.
 
وتنص الاتفاقية، على إنشاء مزرعة سمكية مشتركة تقوم فيها الجزائر بتوفير المزرعة بولاية بشار على أن يقوم الجانب المصرى بإدارة هذه المزرعة وتوفير الزريعة ونقل الخبرات.
 
وأكد وزير الزراعة المصرى، أن هذه الاتفاقية هى نموذج للتعاون المشترك الفعال بين الدولتين، وأن مصر لها تجربة رائدة فى تربية المائيات واستزراع الأسماك فى المياه العذبة وأهمها أسماك البلطى النيلى.
 

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الجزائر

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