الزراعة: ضبط 28 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 20 محافظة خلال أسبوع

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً رسمياً من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 28 طن و699 كجم فى 20 محافظة.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسكندرية، دمياط، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الوادى الجديد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء.

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية، إنه تم تحرير 93 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.