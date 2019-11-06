الدفاع الجزائرية: القضاء على إرهابيين اثنين شمال البلاد

الجزائر(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، القضاء على إرهابيين اثنين فى ولاية تيبازة (شمال).

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم - أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية التي باشرتها وحدات الجيش يوم 3 نوفمبر الجاري بمنطقة جبل الرياشة، بلدية الداموس، بولاية تيبازة، تمكنت قوات الجيش اليوم من القضاء على إرهابيين بحوزتهما بندقيتان آليتان من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، لترتفع حصيلة هذه العملية، التى لا تزال متواصلة، إلى القضاء على 3 إرهابيين وضبط 3 بنادق آلية من نوع كلاشنيكوف".



وأكدت الوزارة أن هذه العملية النوعية تبرز الجهود الحثيثة لقوات الجيش الجزائري في التعقب والقضاء على هؤلاء الإرهابيين عبر ربوع البلاد لبسط الأمن والسكينة في أوساط المواطنين.