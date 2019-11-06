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واشنطن تحذر من توزيع عصابات مكسيكية كميات ضخمة من الفنتانيل المخدر بأراضيها

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:14 ص
واشنطن تحذر من توزيع عصابات مكسيكية كميات ضخمة من الفنتانيل المخدر بأراضيها الشرطة الأمريكية
كتب محمد جمال

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حذرت السلطات الأمريكية، من أن "كميات ضخمة" من أدوية مزورة تحتوى على الفنتانيل تنتجها عصابات المكسيك لتوزيعها فى أمريكا الشمالية، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية.

 

وأثبتت عينة من الأقراص المضبوطة فى الولايات المتحدة أن 27% منها تحتوى على جرعات من الفنتانيل قد تكون فتاكة، وفقا لإدارة مكافحة المخدرات (دى إى إيه).

 

والفنتانيل هو مادة أفيونية صناعية تقول السلطات الأمريكية إنه يتسبب فى أكثر من 100 حالة وفاة يوميا فى الولايات المتحدة، وقال أوتام ديلون، رئيس إدارة مكافحة المخدرات بالنيابة، إن عصابات المخدرات المكسيكية "ترسل الآن حبوبا مزيفة مصنعة من الفنتانيل بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة لتوزيعها".

 

وأوضح أن هذه الأقراص "التى تحتوى على الفنتانيل أو خليط من الفنتانيل والهيروين هى المسؤولة عن الآلاف من الوفيات المرتبطة بالأفيونيات كل عام فى الولايات المتحدة".

 

ويكفى وضع بعض مليجرامات من الفنتانيل فى أقراص مشابهة لأقراص الأدوية لقتل مستهلكها.

 

وحظرت الصين، أكبر مورد للفنتانيل فى الولايات المتحدة، فى مايو كل المواد الكيميائية البديلة للفنتانيل، وهو إجراء أشادت به إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.


أمريكا

المكسيك

عصابات

مخدرات

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