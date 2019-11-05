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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:03 م
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ترامب: مستعدون لمساعدة المكسيك فى حربها ضد عصابات المخدرات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:06 م
ترامب: مستعدون لمساعدة المكسيك فى حربها ضد عصابات المخدرات ترامب
ا ش ا

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء ، عزم بلاده تقديم المساعدة إلى المكسيك في حربها ضد عصابات المخدرات عقب مقتل 10 أشخاص على الأقل من بينهم سيدة أمريكية وأطفالها الأربعة أثناء تبادل لإطلاق النار بين اثنين من عصابات المخدرات. 
 
وعلَّق ترامب على الحادث - في سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - قائلا: "لقد حوصرت عائلة رائعة بجوار أصدقائهم من ولاية (يوتا) بين اثنين من عصابات المخدرات وهم يطلقون النار على بعضهم البعض ؛ ما أسفر عن مقتل عدد من الأمريكيين بينهم أطفال إلى جانب بعض المفقودين".. مضيفا : "إذا كانت المكسيك بحاجة إلى مساعدة للتخلص من هؤلاء المارقين فالولايات المتحدة مستعدة لذلك".
 
وتابع الرئيس الأمريكي: "لقد حان الوقت للمكسيك بمساعدة الولايات المتحدة، لشن حرب على عصابات المخدرات ومحوهم من على وجه الأرض، نحن فقط ننتظر دعوة من الرئيس الجديد".
 
يُذكر أن السلطات المكسيكية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنه تم نشر قوات من الشرطة الوطنية والجيش في ولاية "سونورا" عقب ورود تقارير تفيد بمقتل خمسة مواطنين أمريكيين على الأقل بينهم سيدة وأربعة أطفال.

دونالد ترامب

المكسيك

المخدرات

يوتا

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