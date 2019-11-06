موجز 6.. السيسي يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجارى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجارى، وارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار، وأسعار السيارات الكهربائية فى مصر.

السيسى يشدد على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" وعدم اختزالها بالجوانب السياسية

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعم مصر لـ"مفهوم حقوق الإنسان الشامل" الذى يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 45.246 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2019، مقارنة بـ45.117 مليار دولار فى نهاية شهر سبتمبر 2019 بزيادة تقدر بنحو 129 مليون دولار خلال شهر.

السيسى يوجه بتطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. وبدء تشغيل "أنفاق بورسعيد" وافتتاحها رسميا خلال نوفمبر الجارى.. ورئيس المنطقة الاقتصادية يستعرض مخطط دعم القدرات والكوادر البشرية بالهيئة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجارى تنفيذها فى الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة حالياً، ومن ضمنها تطوير محور قناة السويس الحيوي.

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

"صنع فى مصر" بضم "الصاد".. هذه العبارة تنطبق على عالم نحاوره اليوم، تشكلت شخصيته هنا فى مصر قبل أن يأتى إليها بعد 27 عاما فى الغربة، ليبحث عن " جذوره"، فقد قالها فى حواره نصا:" اللى مالوش جدر.. ميطرحش"، وهكذا بلسان مصرى مطبوخ فى قرى مصر ومدنها، كان الدكتور العالم ميشيل نايت، يعلم تماما أن مصر سوقا هاما ومجالا يحتاج لجهد كل المصريين، حتى أنهم - حسب وصفه- أغنى شعوب الأرض، لكنهم يحتاجون العمل ثم العمل للوصول بالدولة للشكل الذى يطمحون فيه.

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء على تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي؛ ضماناً لاستمرارية العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وزير الخارجية يبحث مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى آخر تطورات ملف سد النهضة.. شكرى يتطرق لسبل مواجهة دور تركيا في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.. ويستعرض استئناف عملية المصالحة الفلسطينية والحفاظ على هدوء قطاع غزة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، السيناتور الجمهوري جون باراسو عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

وأصبح الآن متاحًا أمام جميع المصريين من كل المحافظات تملك منزل و10 أفدنة زراعية بوسط وجنوب سيناء بمشروعات سيناء التنموية الزراعية الجديدة التى أعلنت عنها الدولة واتاحت الفرصة للجميع للتملك به بالتقدم للحصول على منزل على مساحة 175 مترا مربعا (منهم 120 مترا مربعا مسقوفا والباقى فضاء لاستغلاله في أية أنشطة إضافية) ومساحة 10 أفدنة والمستهدف 1187 أسرة فى شمال وجنوب سيناء منهم 585 أسرة فى شمال سيناء .

صور.. جولة فى أسواق المحافظات.. انخفاض كبير فى أسعار الخضر والفواكه.. الليمون والخيار والبصل بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل والطماطم والباذنجان بـ 4 جنيها.. والرمان بـ 3 جنيهات والموز والبرتقال بـ 6 جنيهات

يستمر انخفاض الأسعار،بأسواق الخضر والفاكهة بالمحافظات المختلفة، بنسب متقاربة،مع ثبات أسعار بعض السلع عقب انخفاضها على مدار الأيام الماضية، وهو الأمر الذي أحدث رواجاً وإقبالاً أكبر من المواطنين على شراء أكثر من صنف، أو بكميات أكبر بما يكفي احتياجاتهم، مقارنة بالفترات السابقة.

تفاصيل سقوط عصابة الاتجار بالبشر بشبرا الخيمة.. المتهم يستغل حاجة المجنى عليهم للأموال ويحثهم لبيع أعضائهم للتحصل عليها.. يبيع الكلية من 50 إلى 100 ألف جنيه.. النيابة تحبسه 4 أيام وضبط واحضار الطبيب الهارب

انعدام الضمير لدى البعض دفعهم بتخيلهم المريض بتصوير المجتمع وكانه أصبح غابة موحشة يأكل فيها القوي الضعيف، ويسيطر فيها الكبير على الصغير، وذلك لإشباع رغباتهم والدنيئة وسرعة جمع أكبر قدر من المال حتى ولو على حساب غيرهم من البشر ولو باقتطاع أجزاء من أجساد هؤلاء البشر لبيعها في سوق تجارة الأعضاء التى يدعون قانونيتها، إلا أن رجال الشرطة كانوا لهم بالمرصاد، ليوقفوا هذه المهزلة.

خطوات على طريق السلام فى اليمن ونسف محاولات إشعال الفتن.. تفاؤل يسود الشارع اليمنى بـ"اتفاق الرياض" وترحيب عربى ودولى بتوقيعه.. السيسى: خطوة عظيمة فى مسار حل الأزمة.. والسعودية: ندعم الشعب الشقيق على مر التاريخ

تفاؤل ساد الشارع اليمنى بعد توقيع اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية، و الذى حظى أيضا بترحيب عربى ودولى واسع عقب توقيعه مساء الثلاثاء بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى، ويهدف لتحقيق الاستقرار في اليمن ويعول عليه الشعب اليمنى للوصول إلى أوضاع معيشية آمنة، وقد جرت مراسم التوقيع فى العاصمة السعودية الرياض برعاية خاصة من الملك سلمان وولى العهد الأمير محمد بن سلمان وبمشاركة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى والرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

اعرف فايدة كل قطعة من علبة حلويات المولد بس متكترش.. السمسمية تديك طاقة وتحسن هضمك.. الفولية تحسن صحة القلب.. الجيلاتين يخفف ألم المفاصل وصحة الكبد.. والإفراط فيها يزيد خطر السمنة وأمراض أخرى

حمصية..فولية.. ملبن بعين الجمل.. سمسمية.. هذه هى أبرز محتويات علبة حلويات المولد النبوى، والذى حرص المصريون على الاحتفال به منذ عهد الفاطميين فى القرن الرابع الهجرى "العاشر الميلادى"، وكانت حلويات المولد أبرز مظاهر الاحتفال، فى السطور التالية نتعرف على فوائد كل قطعة فى علبة حلويات المولد.

أسعار الذهب تتراجع اليوم 5 جنيهات وعيار 21 بـ670 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 6-11-2019، بقيمة 5 جنيهات، حيث سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي 670 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.

بلومبرج: الجزيرة تضغط على فيس بوك وانستجرام لوقف حسابات المعارضة القطرية

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية تطالب شركة التواصل الاجتماعى فيس بوك بإزالة حسابات "قطريليكس"، التابعة لـ المعارضة القطرية، والتى زعمت أنها جزء من حملة تأثير أجنبى تديرها دولة عربية.

"متآمر وأهبل".. مذيع إخوانى "بيحسب" بمزاجه لتشويه مشروعات الإسكان الاجتماعى.. مقدم "ألو مكملين" حالة عملية للكذب الإخوانى من أجل نشر الشائعات والأكاذيب.. ومواطن يفضحه: "بتقول حاجات مش فى الواقع".. فيديو

يوم بعد يوم، تكشف المواقف أن الإعلام الإخوانى يعتمد على الكذب من أجل نشر الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية، حتى لو وصل الأمر إلى الكذب فى إجراء العمليات الحسابية السهلة والبسيطة من أجل تشويه الإنجازات.

لوفتهانزا تلغى 1300 رحلة جوية غدا وبعد غد بسبب إضراب المضيفين فى ألمانيا

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية إلغاء نحو 1300 رحلة جوية، غدًا الخميس، وبعد غد الجمعة، جراء إضراب دعت له نقابة المضيفين الجويين فى ألمانيا.

وزير الصحة الأردنى: إصابة 3 مكسيكيين وسويسرى و4 أردنيين فى حادث جرش

اعلن وزير الصحة الأردني سعد الجابرعن إصابة 3 مكسيكيين وسويسري واحد، و4 أردنيين في حادث الطعن في مدينة جرش.

القوات المسلحة العراقية: الخسائر الناجمة عن الاحتجاجات بلغت 6 مليارات دولار

قال اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن خسائر الاقتصاد الناجمة عن الاحتجاجات بلغت 6 مليارات دولار.

حمو بيكا للنيابة: "اعتذرت للفنان هانى شاكر وكنت مضايق ومقصدش الإساءة"

باشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا صباح اليوم بعد وصوله إلى سرايا النيابة وأجرى التحقيق معه المستشار خالد أنور، مدير نيابة الدخيلة، واستمر التحقيق ساعة كاملة لاستجوابه فى واقعة سب وقذف هانى شاكر ونقابة الموسقيين أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فنى وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه .

نقل كاترين دونوف للمستشفى في باريس.. وحالتها حرجة

نقلت النجمة العالمية كاترين دونوف البالغة من العمر -76 عامًا- إلى المستشفى فى باريس وهى فى حالة خطيرة، وهو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية وأبرزها: "فرايتي".

"كاف" يكتب مشهد النهاية فى احتكار لاجاردير الفرنسية لحقوق البث لمبارياته

بعد سنوات على إثارة القضية أمام المحاكم المصرية، يبدو أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم يكتب فصل النهاية فى قضية احتكار شركة لاجاردير الفرنسية لحقوق البث التليفزيونى لبطولات الاتحاد الإفريقى، لينهى بذلك احتكار الشركة الفرنسية لحقوق البث الممتد منذ 2008 وحتى 2016 وتم تجديده حتى 2028.

مسئول غانى يكشف استخدام السحر بجثة ماعز للفوز على مصر بـ6 أهداف فى 2013

كشف موقع غانى مفأجاة كبيرة، حول المباراة الشهيرة التى جمعت بين منتخب مصر ونظيره الغانى عام 2013، خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014، والتى انتهت بالنتيجة الكبيرة 6-1.

الكاف يغلق استاد القاهرة للتجهيز لحفل افتتاح كأس الأمم

فضل مسئولو الاتحاد الأفريقى كاف منع منتخبات المجموعة الأولى المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر من التدريب غداً باستاد القاهرة، وهى مصر والكاميرون وماليى وغانا لانشغاله بالتجهيز لحفل الافتتاح إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب وتم نقل تدريباتهم إلى ملاعب أخرى.