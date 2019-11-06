شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

كتبت إيمان حنا

تم توقيع مراسم اتفاق الرياض ، وتم تنفيذ المشاورات الخاصة بِه برعاية السعودية ، وقد شارك اليوم فى مراسم التوقيع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى والرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى .

التوقيع على الاتفاق كثمرة جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها السعودية لتحقيق مصالح بين مكونات الشرعية لتوحيد الصفوف ومواصلة معركة إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثى واستعادة الدولة ويعول على هذا الاتفاق كخطوة تفتح آفاقا جديدة للحل السياسى فى اليمن.. فما هى أبرز ما نص عليه اتفاق الرياض؟

مزيد من المعلومات عن توقيع اتفاق الرياض تتعرف عليه فى الفيديو التالى: