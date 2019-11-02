القوات المسلحة العراقية: هناك من يريد صداما بين المتظاهرين وقوات الأمن

بغداد (أ ش أ)

أكد اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة فى العراق، اليوم السبت، أن هناك من يريد صداما بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وقال خلف، إن القوات الأمنية حريصة على أرواح المتظاهرين، وواجبها توفير الحماية لهم، لكن هناك من يريد أن يخلق فتنة وإثارة للفوضى، مؤكدا أن القوات الأمنية لم تطلق الرصاص الحي، وحتى الغاز المسيل للدموع لم تطلقه أمس على ساحة التحرير.

وأضاف خلف، أن هناك من يحاول بث شائعات ومعلومات عن الأوضاع فى ساحة التحرير، وهناك فرق إعلامية تعمل على خلق الرعب والخوف فى قلوب الناس".

يأتى هذا بعد أن شهد، أمس الجمعة، تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين وسط بغداد للمطالبة برحيل النخبة السياسية، ونصب الآلاف خياما فى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، وأنضم إليهم آلاف آخرون، فيما دعت الولايات المتحدة، الحكومة العراقية إلى الإصغاء للمطالب المشروعة للمتظاهرين، وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو "إن الولايات المتحدة ترحب بأى جهود جادة تبذلها حكومة العراق لمعالجة المشاكل المستمرة فى المجتمع".