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مصر تترأس الاجتماع السابع للجنة خبراء حماية المستهلك بالدول العربية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:14 م
مصر تترأس الاجتماع السابع للجنة خبراء حماية المستهلك بالدول العربية جامعة الدول العربية - ارشسفية
كتب مصطفى عنبر

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بدأت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع السابع للجنة خبراء حماية المستهلك بالدول العربية ، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة مصر ومشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والدول العربية ،وحضور الدكتور بهجت ابو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية.
 
قال أبو النصر ،في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع،إن موضوع حماية المستهلك يعد من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية وبالتالي كان لابد ان يكون له اهتمام في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 
 
وأضاف أبو النصر أن اجتماع اليوم يبحث على مدى يومين العديد من الموضوعات الهامة من اهمها عرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك ،لافتا الى ان مصر استعرضت تجربة سيارات الضبطية القضائية،كما استعرضت دولة الامارات تجربة حول التجارة الالكترونية وكيفية حمايتها في إطار حماية المستهلك ،كما استعرضت دولة الكويت تجربة حول الغش التجاري .
 
واشار الى ان الاجتماع يناقش ايضا الإطار استرشادي لحماية المستهلك في الدول العربية وهو مشروع تقدمت به الامانة العامة للجامعة العربية وهو يقدم اطارا عاما لما يجب ان يتضمنه اي قانون لحماية المستهلك في الدول العربية،وفضلا عن إطار أخرى  مجمع لكافة قوانين حماية المستهلك في الدول العربية كدليل حتى تكون الدول  على دراية بكافة القوانين المعنية في الدول الاخرى.
 
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عدد من البنود الهامة يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ خطة عمل الفريق للمرحلة المقبلة، كما يناقش الاجتماع الدليل الاسترشادي لحماية المستهلك في المنطقة في ضوء العناصر التى تم اقراراها.
 
 

الجامعة العربية

مصر

حماية المستهلك

الدول العربية

التجارة الحرة

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