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ماذا يحدث فى جسمك عند تناول السبانخ؟

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:00 ص
ماذا يحدث فى جسمك عند تناول السبانخ؟ سبانخ
كتبت فاطمة ياسر

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السبانخ من أهم الخضراوات، حيث إنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسمك.

والسبانخ  من الخضراوات الهامة  لمرضى السكر، وذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، وهذا يجعله من الأطعمة التي تساهم في تنظيم نسبة السكر بالدم، وتحد من تعرضه للارتفاع، ولذا هي جيدة لمرضى السكر.

واحتواء السبانخ على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان يجعلها من الأطعمة التي تقلل من فرص الإصابة بالسرطان، كما أن احتواء السبانخ على مادة البيتاكاروتين، فهذا يجعلها من الأطعمة الهامة التي تساهم بشكل كبيرا في الوقاية من الإصابة بالربو.

السبانخ من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة ضغط الدم، وهذا الأمر يجعلها من الأطعمة الجيدة في الحد من ارتفاع نسبة ضغط الدم، ولأنها تساهم بشكل كبير في تقليل أثار الصوديوم في الجسم.

نظرا لاحتواء السبانخ علي الكالسيوم فيصبح من الأطعمة المهمة في الحفاظ  علي صحة العظام، وأيضا يرجع احتواء السبانخ فيتامين "ك"، ولذا عليك تناول السبانخ للحصول علي عظام قوية.

السبانخ تعد من الأطعمة الهامة والمفيدة للجهاز الهضمي لأنها غنية بالألياف والماء، فهو يعمل علي تحسين الجهاز الهضمي بشكل كبير.

 


السبانخ

فوائد السبانخ

ما هي فوائد السبانخ للجسم

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