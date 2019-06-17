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فوائد السبانخ على صحة الجسم والبشرة

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:00 ص
فوائد السبانخ على صحة الجسم والبشرة سبانخ - صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تعتبر السبانخ من أشهر أنواع الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، كما أنها تساعد على النشاط والتركيز، حيث انها تحتوى على (حمض الفوليك، المغنسيوم، الكالسيوم، مواد مضادة للأكسدة، ألياف).

وحسب ما ذكره موقع healthlineفأن فوائد السبانخ هى:

السبانخ
السبانخ

 

1:تحتوى السبانخ على بعض العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والفيروسات.

2:تعمل على ضبط مستوى سكر الدم ، وبالتالى فهى مفيدة لمرضى السكر وينصح بتناولها دائما.

3:تحتوى السبانخ على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على الوقاية من الامراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان القولون والمعدة والثدى.

4:تحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى والحفاظ على صحة الرئتين والوقاية من مرض الربو

سبانخ
سبانخ

 

5:تحتوى السبانخ على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم.

6:تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتحد من خطر الاصابة بالجلطات والأزمات التى يتعرض لها.

7:نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات فإنها تعمل على تعزيز صحة العظام والمفاصل وعلاج الالتهابات والاحمرار.

8:تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات والالتهابات، كما إنها تساعد على علاج الإمساك والإسهال.

9:تحتوى السبانخ على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها وحمايتها من البقع وحب الشباب وعلاج البثور السوداء.

10: تعمل على علاج تساقط الشعر وتساعد على نموه بشكل صحي.

11:تحمى البشرة من التجاعيد وعلامات التمدد وتؤخر عملية الشيخوخة.

12:تعالج فقر الدم وتحافظ على صحة الجسم وتمده بالنشاط والحيوية.


سبانخ

السبانخ

فوائد السبانخ

صحة الجسم

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