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فيديو.. انسياب مرورى أعلى كوبرى أكتوبر من وسط البلد للمهندسين

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:57 م
فيديو.. انسياب مرورى أعلى كوبرى أكتوبر من وسط البلد للمهندسين سيولة مرورية
كتب سليم على

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شهد كوبرى 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، حالة من السيولة المرورية فى الاتجاه القادم من وسط البلد الى المهندسين، فى حين شهد الاتجاه المقابل للقادم من المهندسين ومتجه إلى مدينة نصر كثافات مرورية متحركة.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.

ومن جانبهم، يبذل رجال المرور جهودا ضخمة لسحب حركة السيارات، وفك أى تكدسات، من خلال منع السيارات من التوقف فى الممنوع والانتظار الخاطئ.

 

 

 

 


كوبرى أكتوبر

سيولة مرورية بكوبرى أكتوبر

حالة المرور

حالة المرورو بكوبرى أكتوبر

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