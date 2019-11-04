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فيديو.. أعرف الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر ومناطق الكثافات والاختناقات

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:21 م
فيديو.. أعرف الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر ومناطق الكثافات والاختناقات زحام مرورى
كتبت أمنية الموجى

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شهد كوبرى 6 أكتوبر، حالة من التخبط المرروى، ما بين زحام تام فى بعض المناطق، وكثافات متحركة فى مناطق اخرى، و

سيولة مرورية

فى مناطق محددة.
 
 
وظهر فى الاتجاه القادم من مدينة نصر، كثافات متحركة مع بداية مطلع كوبرى أكتوبر، ثم تأتى منطقة السيولة المرورية حتى منطقة العباسية، ومن ثم تبدأ حالة الزحام التام حتى منطقة رمسيس، ثم تظهر كثافات متحركة حتى ميدان عبد المنعم رياض، وتجد سيولة مرورية بداية من ذلك حتى المهندسين، فيما يشهد الجانب الاخر حالة من التكدس المرورى من عبد المنعم رياض حتى منطقة رمسيس، ثم تأتى كثافات متحركة حتى مدينة نصر.
 
وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.
كما شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

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